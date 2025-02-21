Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубіо, яке він дав журналістці Кетрін Херрідж.

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Трамп "засмутився" через Зеленського

У Марко Рубіо запитали, що він подумав, коли Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Я думаю, що президент Трамп дуже засмучений президентом Зеленським і це певною мірою справедливо,

– відповів держсекретар США.

За його словами, все через нібито відсутність подяки за надану Україні допомогу та відмову Зеленського підписати угоду щодо корисних копалин.

Чесно кажучи, я особисто був дуже засмучений, тому що ми мали розмову з президентом Зеленським – я і віце-президент. І ми обговорили питання про права на корисні копалини, і ми пояснили їм, дивіться, ми хочемо бути в спільному підприємстві з вами – не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо, що це насправді гарантія безпеки,

– пояснив Рубіо.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що хоче укласти цю угоду, однак підкреслив, що її "потрібно провести через законодавчий процес". Водночас, за словами Марко Рубіо, через два дні президент України повністю "відкинув угоду".

В новому інтерв'ю держсекретар підкреслив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Рубіо також переконаний, що Трамп готовий працювати над досягенням миру, "тому що йому небайдужа доля України".

До слова, нещодавно США відмовилися бути співавторами проєкту резолюції ООН, пов'язаної з триріччям від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей документ висловлює підтримку територіальній цілісності країни та засуджує російську агресію.