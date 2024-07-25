Вот полезное пособие от 24 Канала с лучшими советами, которые помогут вам эффективного и безопасного очистить ваш смартфон.
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Что использовать для очистки экрана
Экран смартфона лучше всего очищать специальной салфеткой из микрофибры. В отличие от туалетной бумаги или кухонных полотенец, которые могут оставлять частицы волокон, салфетки из микрофибры специально разработаны для поглощения всех видов грязи и пыли.
Салфетку также лучше всего использовать с небольшим количеством раствора для очистки, который можно приготовить самостоятельно.
Вот что вам нужно:
- Небольшое количество воды,
- Метиловый спирт.
Этим раствором нужно несколько смочить микрофибровую салфетку, но не слишком много, чтобы влага не попала в разъемы смартфона.
Если вы используете салфетку из микрофибры, смочите небольшую часть салфетки выбранным вами чистящим средством. Осторожно протрите экран телефона небольшими круговыми движениями, чтобы удалить грязь и пыль. Обязательно избегайте фронтального динамика и рамок смартфона, чтобы жидкость не просочилась.
Чего следует избегать во время чистки смартфона
Существуют определенные материалы и методы, которых следует избегать, чтобы не повредить устройство:
Избегайте избытка воды: Хотя можно использовать влажную ткань, избегайте нанесения на устройство слишком большого количества воды. Электроника и вода плохо сочетаются.
Избегайте абразивных материалов и агрессивных химических веществ: Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические вещества на своем смартфоне. Они могут повредить хрупкие компоненты вашего устройства, в частности камеру и экран.
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свой смартфон в чистоте, не рискуя повредить его деликатные компоненты. Регулярная чистка с использованием правильных материалов обеспечит вашему устройству идеальное состояние.