Ось корисний посібник від 24 Каналу з найкращими порадами, які допоможуть вам ефективного та безпечного очистити ваш смартфон.
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Що використовувати для очищення екрана
Екран смартфона найкраще очищувати спеціальною серветкою з мікрофібри. На відміну від туалетного паперу або кухонних рушників, які можуть залишати частинки волокон, серветки з мікрофібри спеціально розроблені для поглинання всіх видів бруду та пилу.
Серветку також найкраще використовувати з невеликою кількістю розчину для очищення, який можна приготувати самостійно.
Ось що вам потрібно:
- Невелика кількість води,
- Метиловий спирт.
Цим розчином потрібно дещо змочити мікрофіброву серветку, але не надто багато, щоб волога не потрапила в розєми смартфона.
Якщо ви використовуєте серветку з мікрофібри, змочіть невелику частину серветки обраним вами засобом для чищення. Обережно протріть екран телефону невеликими круговими рухами, щоб видалити бруд і пил. Обов'язково уникайте фронтального динаміка і рамок смартфона, щоб рідина не просочилася.
Чого слід уникати під час чищення смартфона
Існують певні матеріали та методи, яких слід уникати, щоб не пошкодити пристрій:
Уникайте надлишку води: Хоча можна використовувати вологу тканину, уникайте нанесення на пристрій занадто великої кількості води. Електроніка та вода погано поєднуються.
Уникайте абразивних матеріалів та агресивних хімічних речовин: Не використовуйте абразивні матеріали та агресивні хімічні речовини на своєму смартфоні. Вони можуть пошкодити крихкі компоненти вашого пристрою, зокрема камеру та екран.
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Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете підтримувати свій смартфон у чистоті, не ризикуючи пошкодити його делікатні компоненти. Регулярне чищення з використанням правильних матеріалів забезпечить вашому пристрою ідеальний стан.