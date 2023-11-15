Из-за обстрелов россиянами объектов энергетической инфраструктуры возможно аварийное выключение уличного освещения при полном блекауте, или плановое – с целью экономии электроэнергии. Поэтому водителям не всегда хорошо видно пешеходов на улице, поэтому о том, какую одежду лучше носить в темное время суток – читайте на 24 Каналы.
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Как подобрать одежду
Выбирайте вещи светлого цвета: да вас легче заметить на дороге. Светлой должна быть половина вашей одежды (куртка или брюки).
Приобретите световозвращающие элементы одежды. Это может быть браслет, лента на руку или рюкзак, наклейка или жилет. Наклейку или ленту на руку можно купить за 50 гривен. Жилеты – 100-300 гривен.
Следует также позаботиться о своих домашних любимцах. Приобретите им светящийся ошейник или одежду со световозвращающими элементами.
Как носить световозвращающие элементы
- их следует размещать на уровне зрения водителя;
- лучше всего заметны элементы размером более 15 квадратных сантиметров;
- лучше заметный цвет светоотражателя – желтый;
- украшения-светоотражатели, нашивки или брелоки на сумках и рюкзаках лучше вешать со стороны движения автомобиля по отношению к вам или с обеих сторон;
- особое внимание – детям. Светоотражающих элементов на их одежде должно быть немало.
Что нужно купить перед зимой на случай блекаутов
- В случае отключения света пригодится зарядная станция (портативная электростанция). В некоторых моделях также есть фонарики. Стоимость устройства зависит от выбранной мощности. Достоинства зарядной станции очевидны. это и надежность, и портативность, и универсальность. В то же время среди минусов цена, ограниченное время действия.
- Альтернативным источником электроэнергии может быть бензиновый дизельный генератор, но этот вариант подойдет только владельцам частных домов. Среди преимуществ этого генератора: высокая продолжительность работы, а также возможность подключить мощные приборы.
- Без электроэнергии можно готовить с помощью горелок. Они двух типов: кемпинговый и туристический. Первый работает от газового баллона, а второй более компактен, но работает только с плоскими туристическими баллонами. Туристическая горелка не подойдет для использования в закрытых помещениях.