Через обстріли росіянами об’єктів енергетичної інфраструктури, можливе аварійне вимкнення вуличного освітлення за повного блекауту, або планове – з метою економії електроенергії. Через це водіям не завжди добре видно пішоходів на вулиці, тож про те, який одяг краще носити в темний час доби – читайте на 24 Каналі.

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Як підібрати одяг

Обирайте речі світлого кольору: так вас легше помітити на дорозі. Світлим має бути половина вашого одягу (куртка або штани).

Придбайте світлоповертальні елементи одягу. Це може бути браслет, стрічка на руку чи рюкзак, наклейка або жилет. Наклейку або стрічку на руку можна придбати за 50 гривень. Жилети – 100-300 гривень.

Варто також подбати про своїх домашніх улюбленців. Придбайте їм нашийник, що світиться або одежину зі світлоповертальними елементами.

Як носити світлоповертальні елементи

їх варто розміщувати на рівні зору водія;

найкраще помітні елементи розміром понад 15 квадратних сантиметрів;

найкраще помітний колір світловідбивача – жовтий;

прикраси-світловідбивачі, нашивки або брелоки на сумках і рюкзаках краще вішати з боку руху автомобіля стосовно вас або з обох боків;

особлива увага – дітям. Світловідбивних елементів на їхньому одязі має бути чимало.

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