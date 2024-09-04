Бронированию подлежат люди, которые работают в государственных органах, на предприятиях, чрезвычайно важных для обеспечения потребностей армии и населения, в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах и тому подобное.
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Как оформить бронь для работников
Порядок бронирования военнообязанных определяет постановление Кабмина под номером 76. Списки работников, которых нужно забронировать, подаются через "Дію" или в бумажной и/или электронной форме по форме согласно приложению 1 этого постановления и вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных.
- В органах государственной власти: работодатели подают бумажные списки забронированных в Минобороны или проводят процедуру в электронном формате на портале "Дія".
- На предприятиях, которые обеспечивают потребности ВСУработодатели подают списки в Минобороны, или в центральные органы исполнительной власти, осуществляющих руководство другими военными формированиями, СБУ, или Минстратегпрома.
- На критически важных для экономики Украины предприятиях: работодатели подают список центральному органу исполнительной власти или НБУ, или соответствующей областной и городской (военной) госадминистрации, который принял решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций критически важными.
- Товариство Красного Креста Украины, другие украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров подают список в Минреинтеграции.
- Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы, ответственные за выполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях, подают списки работников в МИД.
- Представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи подают список в Секретариат Кабмина.
Сколько времени действует бронь
Срок действия отсрочки не может превышать:
- срока проведения мобилизации, – для военнообязанных, работающих в государственных органах и учреждениях, и военнообязанных, работающих или проходящих службу в Государственной уголовно-исполнительной службе;
- срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, - для военнообязанных, работающих на предприятиях занятых обеспечением Сил Обороны;
- 12 месяцев, - для военнообязанных, работающих на критически важных для экономики страны в особый период предприятиях;
- срок договора (контракта) или срока, на который назначено лицо - для военнообязанных, которые являются сотрудниками международных учреждений и организаций.