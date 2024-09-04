Бронюванню підлягають люди, які працюють у державних органах, на підприємствах, надзвичайно важливих для забезпечення потреб армії та населення, в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах тощо.

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Як оформити бронь для працівників

Порядок бронювання військовозобов'язаних визначає постанова Кабміну під номером 76. Списки працівників, яких потрібно забронювати, подаються через "Дію" або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 цієї постанови та разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних.

В органах державної влади : роботодавці подають паперові списки заброньованих до Міноборони або проводять процедуру в електронному форматі на порталі "Дія".

: роботодавці подають паперові списки заброньованих або проводять процедуру в електронному форматі на порталі "Дія". На підприємствах, які забезпечують потреби ЗСУ : роботодавці подають списки до Міноборони, або до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ, або Мінстратегпрому.

: роботодавці подають списки до Міноборони, або до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ, або Мінстратегпрому. На критично важливих для економіки України підприємствах : роботодавці подають список центральному органу виконавчої влади або НБУ, або відповідній обласній та міській (військовій) держадміністрації, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими.

: роботодавці подають список центральному органу виконавчої влади або НБУ, або відповідній обласній та міській (військовій) держадміністрації, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими. Т овариство Червоного Хреста України , інші українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів подають список до Мінреінтеграції.

, інші українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів подають список Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, відповідальні за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях , подають списки працівників до МЗС .

, подають списки працівників . Представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги подають список до Секретаріату Кабміну.

Скільки часу діє бронь

Строк дії відстрочки не може перевищувати: