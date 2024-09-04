Бронюванню підлягають люди, які працюють у державних органах, на підприємствах, надзвичайно важливих для забезпечення потреб армії та населення, в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах тощо.
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Як оформити бронь для працівників
Порядок бронювання військовозобов'язаних визначає постанова Кабміну під номером 76. Списки працівників, яких потрібно забронювати, подаються через "Дію" або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 цієї постанови та разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних.
- В органах державної влади: роботодавці подають паперові списки заброньованих до Міноборони або проводять процедуру в електронному форматі на порталі "Дія".
- На підприємствах, які забезпечують потреби ЗСУ: роботодавці подають списки до Міноборони, або до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ, або Мінстратегпрому.
- На критично важливих для економіки України підприємствах: роботодавці подають список центральному органу виконавчої влади або НБУ, або відповідній обласній та міській (військовій) держадміністрації, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими.
- Товариство Червоного Хреста України, інші українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів подають список до Мінреінтеграції.
- Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, відповідальні за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, подають списки працівників до МЗС.
- Представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги подають список до Секретаріату Кабміну.
Скільки часу діє бронь
Строк дії відстрочки не може перевищувати:
- строку проведення мобілізації, – для військовозобов'язаних, що працюють в державних органах та установах, та військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі;
- строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, — для військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах зайнятих забезпеченням Сил Оборони;
- 12 місяців, — для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих для економіки країни в особливий період підприємствах;
- строк договору (контракту) або строку, на який призначено особу — для військовозобов'язаних, які є співробітниками міжнародних установ та організацій.