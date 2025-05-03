Депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что обстрел Харькова 2 мая был хаотичным и бесцельным. Главная цель россиян – это вызвать панику среди харьковчан и жителей области.

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Какие последствия попаданий по городу

"Такое впечатление, что прицельно они не целились, потому что эти "Герани", "Шахеды" летели в четыре района и попадали – где упадет, там и упадет. Это мог быть жилой дом, дорога, какое-то заведение – неважно. Так и наносился удар", – сказал Богдан Ткачук.

Он добавил, что после обстрела города шесть человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Есть 46 раненых с незначительными повреждениями – осколки стекла, царапины, травмы. Большинство пострадавших остаются дома, а не в больницах. С ночи работают коммунальщики, ГСЧС, полиция – они фиксируют факты преступлений, оказывают помощь пострадавшим. Выезжают также и ЦНАПы, которые оформляют документы на компенсацию и оценку ущерба.

Можно уже сейчас проехать по центральным улицам, где ударили "Шахеды" поздно вечером: дороги расчищены, окна большинства домов закрыты листами ОСБ, поврежденные авто убраны, дороги восстановлены. Работа продолжается. Никто нас в Харькове не запугает никакими "Шахедами",

– сказал Богдан Ткачук.

Он добавил, что цель России – запугать население и так оказывать давление на переговорный процесс. Россияне стремятся захватить области, которые вписали в свою так называемую "Конституцию". Поэтому давление со стороны России усиливается не только в городах, но и на фронте. Они кровавые, но не приводят к захвату больших территорий.

Это мелкое продвижение – посадка, пол села где-то. Но им надо идти в атаку, нести потери, чтобы показать миру, особенно западным партнерам, что Россия еще якобы имеет силы и может добиваться своих целей.