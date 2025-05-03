Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, що обстріл Харкова 2 травня був хаотичним і безцільовим. Головна мета росіян – це спричинити паніку серед харків'ян та мешканців області.

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Які наслідки влучань по місту

"Таке враження, що прицільно вони не цілили, бо ці "Герані", "Шахеди" летіли в чотири райони й влучали – де впаде, там і впаде. Це міг бути житловий будинок, дорога, якийсь заклад – неважливо. Так і наносився удар", – сказав Богдан Ткачук.

Він додав, що після обстрілу міста шестеро людей перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості. Є 46 поранених із незначними ушкодженнями – уламки скла, подряпини, травми. Більшість постраждалих залишаються вдома, а не в лікарнях. З ночі працюють комунальники, ДСНС, поліція – вони фіксують факти злочинів, надають допомогу постраждалим. Виїжджають також і ЦНАПи, які оформлюють документи на компенсацію й оцінку збитків.

Можна вже зараз проїхати центральними вулицями, де вдарили "Шахеди" пізно ввечері: дороги розчищені, вікна більшості будинків закриті листами ОСБ, пошкоджені авто прибрані, шляхи відновлені. Робота триває. Ніхто нас у Харкові не залякає ніякими "Шахедами",

– сказав Богдан Ткачук.

Він додав, що мета Росії – залякати населення і так чинити тиск на переговорний процес. Росіяни прагнуть захопити області, які вписали у свою так звану "Конституцію". Тож тиск з боку Росії посилюється не лише в містах, але і на фронті. Вони криваві, але не призводять до захоплення великих територій.

Це дрібне просування – посадка, пів села десь. Але їм треба йти в атаку, зазнавати втрат, щоби показати світу, особливо західним партнерам, що Росія ще нібито має сили й може добиватися своїх цілей.