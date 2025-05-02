Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова. Уже пролунало понад 10 вибухів.

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Що відомо про атаку на Харків

О 21:31 очільник Харкова Терехов повідомив, що місто атакують ворожі дрони-камікадзе. Він написав про вибухи та закликав містян бути уважними до своєї

безпеки.

Тоді ж про небезпеку повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Увага! Харків! Над містом ворожий БпЛА,

– йшлося в повідомленні.

Про перші чотири вибухи в місті повідомила народна депутатка Вікторія Кінзбурська. Після цього жителі Харкова повідомили про ще більшу кількість. Загалом цього вечора вже пролунали 13 вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що станом на 21:46 повідомлень про постраждалих не надходило. Відомо, що ворожі дрони влучили в об'єкти в двох районах. На місця прямують екстренні служби.

Внаслідок ворожої атаки на Харків у двох районах міста зафіксовано падіння БпЛА. Наслідки встановлюються,

– написав Синєгубов.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Цього вечора росіяни також завдали удару по Сумах.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків. Найбільше постраждав Шевченківський та Слобідський райони. Тоді БпЛА пошкодили медичний заклад, багатоповерхівку та приватний будинок у різних районах міста. Під час тієї атаки в місті були постраждалі.