Вперше гучно було близько 22:08. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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"Шахед" впав біля медичного закладу
Ще о 21:55 Повітряні сили вперше попередили Харків про рух "Шахедів" курсом на місто.
"У місті було чутно вибухи. Будьте обережні – Харків під атакою ворожих БпЛА", – написав Ігор Терехов о 22:08.
О 22:10 Суспільне писало, що у місті чули уже щонайменше 7 вибухів, які продовжували лунати й надалі.
За даними моніторингових каналів, за 10 хвилин було гучно понад 10 разів.
Знову вибухи – атака на місто триває. У повітрі ще багато ворожих БпЛА,
– повідомляв Терехов о 22:25.
Під ударами Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони.
У Салтівському, за попередньою інформацією, один з "Шахедів" впав поблизу медичного закладу.
Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Слобідському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА, а у Салтівському – спалахнув приватний будинок.
Станом на 22:44 відомо про 4 постраждалих у місті.