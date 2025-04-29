Вперше гучно було близько 22:08. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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"Шахед" впав біля медичного закладу

Ще о 21:55 Повітряні сили вперше попередили Харків про рух "Шахедів" курсом на місто.

"У місті було чутно вибухи. Будьте обережні – Харків під атакою ворожих БпЛА", – написав Ігор Терехов о 22:08.

О 22:10 Суспільне писало, що у місті чули уже щонайменше 7 вибухів, які продовжували лунати й надалі.

За даними моніторингових каналів, за 10 хвилин було гучно понад 10 разів.

Знову вибухи – атака на місто триває. У повітрі ще багато ворожих БпЛА,

– повідомляв Терехов о 22:25.

Під ударами Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони.

У Салтівському, за попередньою інформацією, один з "Шахедів" впав поблизу медичного закладу.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Слобідському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА, а у Салтівському – спалахнув приватний будинок.

Станом на 22:44 відомо про 4 постраждалих у місті.