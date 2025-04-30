Это был "идеальный шторм": появилась карта освобождения Крыма от большевиков более 100 лет назад

Авторы проекта "Карты боевых действий" DeepState и инициативы украинских военных "Культурные силы" создали интерактивную карту освобождения Крыма в конце апреля 1918 года. На карте можно шаг за шагом проследить процесс продвижения украинских войск.

Кандидат исторических наук, военнослужащий "Культурных сил" Иван Дерейко в эфире 24 Канала рассказал, что такая интерактивная карта показывает, что на самом деле украинская армия имела существенные и молниеносные победы над врагом.

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Как происходило молниеносное освобождение Крыма

В частности в учебниках по истории мало рассказывается о молниеносной операции освобождения Крыма в 1918 году. Тогда враг тогда бежал, потому что подвергался ударам со всех сторон – со стороны восставшего населения, украинских войск и союзных сил.

Он также рассказал, что освобождение Крыма выглядело как сцена из боевика: 20 бойцов на мотодрезине с 12 пулеметами прорываются через мост, атакуют российские позиции, заставляют врага отступить и захватывают железнодорожный мост. Он был немного поврежден, но быстро отремонтирован, что позволило пропустить два украинских бронепоезда.

Далее наступала кавалерия. В боевой группе Болбочана был сделан большой акцент именно на кавалерию как мобильную составляющую. Также было горно-кавалерийское артиллерийское подразделение – быстрая мобильная артиллерия, позволявшая быстро продвигаться, используя железную дорогу. Бронепоезда тогда были настоящим супероружием – мобильными фортами, которые перевозили артиллерию и пехоту,

– подытожил Дерейко.

Он добавил, что несмотря на то, что формально большевики имели значительные силы в Крыму, на самом деле вывести в бой они смогли лишь незначительную часть. Многие их сторонники просто разбежались – никто не хотел становиться частью очевидно проигрышного дела. Это привело к феноменальному успеху.

Как освобождали Крым: смотрите на карте

Он добавил, что авторы проекта интерактивной карты ориентировались на книгу Юрия Горлис-Горского об операциях Петра Болбочана в Крыму. Там приведены свидетельства белогвардейских офицеров, которые рассказывали, что народ в Крыму выходил на демонстрации и вывешивал сине-желтые флаги еще до прибытия украинских войск – даже в городах, куда Болбочан в конце концов так и не дошел.

Это был так называемый "идеальный шторм", когда все одновременно сработало против большевиков. Они еще решались вступать в бой с украинцами, считая нас несерьезным противником – и в этом просчитались. Мы видим, что и сейчас некоторые продолжают недооценивать украинский боевой дух и способность,

– сказал Иван Дерейко.

Он отметил, что Петр Болбочан был одним из тех офицеров, которые с самого начала войны находились на передовой. Он участвовал во многих победных боях, командовал одной из самых боеспособных частей армии УНР – Запорожской группой, которая впоследствии превратилась в Запорожскую дивизию.

Эта операция также продемонстрировала, кого на самом деле ждали крымчане. Они встречали украинцев с сине-желтыми флагами. Это, кстати, одна из причин, почему группа Болбочана задержалась в Симферополе – там началось празднование после вступления украинских войск.