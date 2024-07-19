Такое мнение 24 Каналу высказал экс-работник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что двойника можно отличить по животу. Пока настоящий Путин отдыхает, двойник подставляет голову под пули.

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Двойников Путина легко отличить

По словам Жирнова, здоровье Путина зависит от генетики и его образа жизни, а именно спорт, питание. Уколы ботокса, которые делает российский диктатор на его состояние не повлияют.

В общем сейчас Путин уже не тот, который был раньше. Когда-то он катался на горных лыжах, теперь нет. Кроме этого перестал красоваться своим торсом.

Последние 4 года Путина ни с торсом, ни в спортивном виде никто не видел. У него, понятно, наступили уже изменения из-за возраста,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Отличить двойника российского диктатора, по словам Жирнова, можно по животу. Иногда Путин выходит с большим животом, порой – без. Понятно, что за несколько дней человек не может настолько похудеть.

На такие мероприятия, где нужно немного "посветиться" и не надо ничего говорить, есть двойник. Сам Путин "сидит в бассейне, ест клубнику", а его двойник подставляется под пули,

– отметил экс-сотрудник КГБ.