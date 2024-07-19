Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що двійника можна відрізнити за животом. Поки справжній Путін відпочиває, двійник підставляє голову під кулі.

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Двійників Путіна легко відрізнити

За словами Жирнова, здоров'я Путіна залежить від генетики та його образу життя, а саме спорт, харчування. Уколи ботоксу, які робить російський диктатор на його стан не повпливають.

Загалом зараз Путін вже не той, який був раніше. Колись він катався на гірських лижах, тепер ні. Крім цього перестав красуватись своїм торсом.

Останні 4 роки Путіна ні з торсом, ні в спортивному вигляді ніхто не бачив. В нього, зрозуміло, наступили вже зміни через вік,

– зауважив експрацівник КДБ.

Відрізнити двійника російського диктатора, за словами Жирнова, можна за животом. Часом Путін виходить з великим животом, часом – без. Зрозуміло, що за кілька днів людина не може настільки схуднути.

На такі заходи, де потрібно трохи "посвітитись" та не треба нічого говорити, є двійник. Сам Путін "сидить в басейні, їсть полуницю", а його двійник підставляється під кулі,

– зазначив експрацівник КДБ.