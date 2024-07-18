Речниця російського МЗС прокоментувала слова Кирила Буданова про замахи на Путіна. Тоді головний розвідник сказав, що такі намагання були, але всі замахи на Путіна поки що невдалі. Водночас він не сказав, що ці замахи готувало ГУР. Також глава ГУР зауважив: росіяни бояться втратити Путіна, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Це буде схоже на смерть Сталіна, коли багато хто справді не знав, як жити далі.

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У Росії звинуватили Захід у замахах на Путіна

Захарова цинічно понарікала, мовляв, Захід поливає Україну "дощем зі зброї і грошей" і не засуджує "терористичні акти проти цивільних і органів влади". Пропагандистка не уточнила, що конкретно мала на увазі, і, звісно, жодним словом не згадала про жахливу атаку по "Охматдиту" – лікарні, куди приїздили найважчі діти з усієї України. Як промовчала і про воєнні злочини росіян, зокрема вбивства цивільних, розстріли військовополонених, ґвалтування.

Марії Захаровій хотілося би, щоб країни Заходу засудили ці невідомі "теракти" якщо не колективно, то хоча би на рівні окремих представників "у рамках роботи на міжнародних майданчиках". А оскільки цього, очікувано, не сталося, то спікерка російського МЗС поспішила звинуватити Захід – ніби той фінансує вбивства, зокрема гадані замахи на Путіна.

У цій промові вкотре фігурували "англосакси" – улюблене слівце російських пропагандистів. Цікаво, що це не заважає деяким ЗМІ окупанта публікувати рецепти англійських десертів, супроводжуючи їх словами на кшталт "страва аристократів".

Саме "англосакси", за словами Захарової, планували та фінансували замах на Путіна. Нагадаємо, Дмітрій Пєсков, коментуючи слова Буданова, сказав, що "загрози від київського режиму очевидні". Тим часом Путін збільшує охорону та наказує посилити ППО біля своїх маєтків.

Цікаво! Нещодавно з'явилися дані опитування, відповідно до якого кожен десятий росіянин ладен визнати візит НЛО, якщо про це заявить Путін.