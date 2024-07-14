Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що у спецслужбах ніколи не повідомляють про справжні операції по ліквідації певних осіб. Всі інформатори та плани максимально засекречені.

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Заява Буданова

Сергій Жирнов зазначив, що Буданов у своїх інтерв'ю часто коментує події у Кремлі та ймовірні замахи на життя Путіна. Він вважає, що це не просто так.

Це можна пояснити тим, що Кирило Богданов тролить Путіна та спецслужби Росії. Це ІПСО Головного управління розвідки, щоб пересварити всіх у Кремлі, аби там були зайняті пошуком інформаторів,

– наголосив колишній співробітник КДБ.

Жирнов підкреслив, що йому із власного досвіду відомо, якщо розвідка має певне джерело інформації у ворожій країні, то його оберігають і тримають у таємниці.