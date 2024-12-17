Ночью и утром 17 декабря Россия снова атаковала Украину и запустила 31 ударный дрон. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработали силы ПВО

Воздушные силы отчитались о сбивании 20 ударных дронов, еще 10 – были локально потеряны. Враг атаковал "Шахедами" и дронами других типов из районов Брянск, Орел – Россия.

Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны работали в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Попаданий не зафиксировано. Только известно о падении обломков в нескольких районах Киева. В общем, информация о пострадавших не поступала.