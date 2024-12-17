Вночі та зранку 17 грудня Росія знову атакувала Україну та запустила 31 ударний дрон. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Торецьк, Покровськ і Курахове й далі під атаками росіян: огляд бойових дій та карти ISW

Як відпрацювали сили ППО

Повітряні сили відзвітували про збиття 20 ударних дронів, ще 10 – були локаційно втрачені. Ворог атакував "Шахедами" та дронами інших типів із районів Брянськ, Орел – Росія.

Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Сили протиповітряної оборони працювали у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Влучань не зафіксовано. Тільки відомо про падіння уламків у кількох районах Києва. Загалом, інформація про постраждалих не надходила.