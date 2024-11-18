Как военному перевестись в другую часть: объяснение

В Украине упростили механизм перевода между воинскими частями для военнослужащих по собственному желанию. На сегодня сделать это можно с помощью приложения Армия+.

Сейчас такую возможность на рапорт имеют 4 категории военнослужащих, в частности сделать это можно с помощью приложения Армия +.

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Как изменить воинскую часть

Военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро подать рапорт на перевод в другую часть онлайн. Соответствующая функция начала работать в Армия+. К рапорту нужно приложить следующие документы:

копия военного билета, удостоверение офицера или другого документа, подтверждающего прохождение военной службы военнослужащим в воинской части;

рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий имеет желание быть перемещенным для прохождения военной службы;

согласование командира воинской части, в которой проходит военную службу такой военнослужащий (кроме тех категорий военнослужащих, для которых такое согласование не является обязательным). Такое согласование может быть предоставлено как отдельным документом, так и в форме согласования (одобрения) рапорта средствами Портала Армия+, других информационно-коммуникационных систем, систем электронного документооборота;

заключение военно-врачебной комиссии.

Кадровый центр Вооруженных Сил проверяет поданный военнослужащим рапорт на отсутствие оснований для отказа в перемещении. Срок для проведения такой проверки составляет 72 часа с момента поступления рапорта в центр.

Важно, что командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется. В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами.

Кроме вышеупомянутого, согласование нужно, если военный является офицером или занимает офицерскую должность.