Помощь для переселенцев назначают органы социальной защиты населения. Однако перед этим следует подать заявление.

Читайте также Лучше покинуть дом, чем ждать, что в него прилетит, – Дарья обратилась к людям в оккупации

Какие документы нужны, чтобы оформить помощь

К заявлению нужно добавить копии:

справки внутренне перемещенного лица,

паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность,

идентификационного номера налогоплательщика

Если у вас нет справки ВПЛ, то можно подать одновременно 2 заявления – на получение такой справки и назначение денежной помощи.

Начальник Управления социальной защиты населения Подольской РГА Киева Светлана Бернадская рассказала, что справку ВПЛ выдают сразу, а деньги нужно подождать.

Как быстро поступают деньги

Если человек выехал из зоны боевых действий и впервые обращается за получением денежной помощи, то назначают эту помощь в течение 10 дней.

Если гражданин перемещается, например, из зоны боевых действий в Закарпатье, а затем в Киев, и в столице повторно обращается за денежной помощью, то специалисты направляют запрос на получение личного дела с места пребывания лица. Это уже увеличивает сроки назначения помощи,

– объяснила Бернадская.

Заметим, что социальный счет получателя пособия можно открыть в любом банке.

По теме По меньшей мере 800 тысяч украинцев потеряли свое жилье

Как узнать о продвижении дела

Сотрудники центров социальной защиты всегда устанавливают обратную связь с людьми. Это нужно для того, чтобы в случае ошибки при подаче документов, можно было связаться по телефону и все уточнить.

Бернадская рассказала, что когда деньги долго не приходят, люди сами приходят, чтобы узнать причину. Чаще всего она заключается в том, что работники ждут, когда поступит личное дело из другого региона. Также были случаи, когда не работала Дия.

Можно ли получить помощь без документов

Если вы потеряли паспорт, то нужно подать справку о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины. Это следует сделать в ЦПАУ или терподразделении Государственной миграционной службы. Уже с полученной справкой можно подать заявление о статусе ВПЛ.

Смотрите больше – общинам, которые принимают переселенцев, компенсируют деньги за коммуналку: видео