Допомогу для переселенців призначають органи соціального захисту населення. Однак перед тим слід подати заяву.

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Які документи потрібні, щоб оформити допомогу

До заяви потрібно додати копії:

довідки внутрішньо переміщеної особи,

паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу,

ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо у вас немає довідки ВПО, то можна подати одночасно 2 заяви – на отримання такої довідки та призначення грошової допомоги.

Начальниця Управління соціального захисту населення Подільської РДА Києва Світлана Бернадська розповіла, що довідку ВПО видають одразу, а на гроші потрібно зачекати.

Як швидко надходять гроші

Якщо людина виїхала із зони бойових дій та вперше звертається для отримання грошової допомоги, то призначають цю допомогу упродовж 10 днів.

Якщо громадянин переміщується, наприклад, із зони бойових дій на Закарпаття, а потім до Києва, і у столиці повторно звертається за грошовою допомогою, то спеціалісти направляють запит на отримання особової справи з попереднього місця перебування особи. Це вже збільшує терміни призначення допомоги,

– пояснила Бернадська.

Зауважимо, що соціальний рахунок отримувача допомоги можна відкрити у будь-якому банку.

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Як дізнатися про просування справи

Працівники центрів соціального захисту завжди встановлюють зворотний зв'язок з людьми. Це потрібно для того, щоб у разі помилки при подачі документів, можна було зв'язатися телефоном і все уточнити.

Бернадська розповіла, що коли гроші довго не надходять, люди самі приходять, щоб дізнатися причину. Найчастіше вона полягає в тому, що працівники чекають, коли надійде особова справа з іншого регіону. Також були випадки, коли не працювала Дія.

Чи можна отримати допомогу без документів

Якщо ви втратили паспорт, то потрібно податись на довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Це слід зробити у ЦНАПі або терпідрозділі Державної міграційної служби. Вже з отриманою довідкою можна подати заяву на статус ВПО.

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