Так, внутрішньо переміщені особи невдовзі зможуть знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні безпосередньо у застосунку. Таке рішення ухвалили під час міжвідомчої наради під головуванням міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

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У Дії з'явиться новий функціонал для переселенців

На міжвідомчій нараді чиновники обговорили, як можна налагодити вчасну виплату фінансової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб та спростити подання заяв через застосунок Дія.

Було ухвалено рішення, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал Дії, а саме, щоб переселенці мали змогу знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні через застосунок.

Разом з тим ВПО, які подали заявки на виплату через Дію до 30 квітня 2022 року, але не отримали довідку та допомогу, у разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру адміністративних послуг (ЦНАПу) зможуть отримати й те, й інше – саме з дати подачі заявки у Дії.

Затримка виплат внутрішньо переміщеним особам неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями,

– підкреслила Ірина Верещук на нараді.

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