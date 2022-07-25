Повномасштабна війна, яку розпочала росія, змусила покинути рідний дім 19-річну Дарію з Харкова. В ексклюзивному інтерв'ю в межах проєкту "СВОЇ" дівчина розповіла, що сама довго вагалася і до останнього не хотіла виїжджати, однак тепер переконана, що боятися немає причин.

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Краще чекати новий дім, ніж чекати на удар

Дарія наголосила, що повністю розуміє тих, хто зараз в окупації або в зоні активних бойових дій. Однак дівчина переконана – немає причин боятися переїхати та попросити про допомогу у волонтерів.

Я можу їх зрозуміти. Я також до останнього сиділа в Харкові. Але думаю, що все ж не варто боятися. Не варто боятися просити про допомогу, звертатися до волонтерів. І не варто боятися покинути свій дім, бо краще шукати його деінде, ніж чекати, коли прилетить у твій дім,

– наголосила Дарія.

Повне інтерв'ю з Дарією про евакуацію з Харкова, рідних в окупації та нове життя у Львові – читайте на 24 каналі.

Окупанти знову обстріляли Харківщину

Харківщина, як і низка інших регіонів України, щодня страждає від ворожих обстрілів. Уночі 25 липня росіяни вкотре атакували область за допомогою зенітно-ракетних комплексів С-300. За 15 хвилин повітряної тривоги місцеві мешканці почули щонайменше 20 вибухів.

Під час атаки 10 ракет прилетіли в Чугуїв та зруйнували будинок культури, в підвалі якого чимало місцевих мешканців ховалися під час повітряної тривоги. Зараз вони під завалами. На місці працюють рятувальники.

Також окупанти пошкодили чимало інших цивільних об'єктів, зокрема школу та тепломережу.

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