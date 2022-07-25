Про це міністерка повідомила в етері загальнонаціонального телемарафону, інформує 24 канал. Ірина Верещук зазначила, що цього року виникне чимало труднощів з новими помешканнями для українців та питаннями щодо опалювального сезону.

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Чи встигне держава до кінця року забезпечити житлом усіх переселенців

Ірина Верещук зазначила, що питанням будівництва модульного житла для внутрішньопереміщених осіб займається Міністерство регіонального розвитку, які мають відповідні проєкти та фінансування. Уже побудовані перші модульні містечка, але, як зазначає міністерка, їх точно недостатньо.

Верещук зазначила, що часто люди не дуже хочуть жити у модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Міністерка розповіла, що одного разу жінка просила, щоб їй побудували 1 кімнату на її городі.

Однак кількість людей, які втратили житло, на жаль, висока. Тому до кінця року держава не зможе побудувати достатньої кількості житла для всіх.

Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості – треба казати вже. Те, що люди будуть переміщатися й опалювальний сезон буде важким – це дійсно теж правда,

– зазначила Верещук.

Водночас зараз, як зазначила Верещук, держава займається питаннями житла, утеплення, реконструкцією, заміною котлів та робить усе для того, щоб внутрішньопереміщені особи мали де перезимувати.

Ірина Верещук зазначила, що за прогнозами уряду, восени кількість внутрішньопереміщених осіб може зрости ще на 500 тисяч осіб.

Переселенці зможуть зніматися з обліку в Дії

Напередодні Ірина Верещук розповіла, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал Дії.

Завдяки цьому внутрішньо переміщені особи невдовзі зможуть знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні безпосередньо у застосунку.

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