Как перевестись из ВСУ в НГУ и как подать рапорт о переводе онлайн – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли перевестись из ВСУ в Нацгвардию

В ноябре 2024 года в приложении Армия+ появилась возможность перевода для военнослужащих ВСУ. Рапорт можно подать онлайн, а рассмотреть и утвердить его или отклонить обязаны в течение 72 часов.

В декабре также появилась возможность подать электронный рапорт о переводе и для военных Национальной гвардии Украины. Цифровизация этой процедуры должна упростить и ускорить процессы внутри Сил обороны Украины.

Впрочем, стоит отметить, что военные НГУ могут переводиться только между подразделениями и воинскими частями НГУ. Военнослужащие ВСУ могут перевестись в Нацгвардию, однако такая процедура очень сложная и долгая, и в большинстве случаев такой перевод не происходит.

Как объясняют на юридическом портале, перемещение военнослужащего из ВСУ в Национальную гвардию Украины возможно, но осложнено необходимостью получения согласования между двумя ведомствами. Кроме того, для успешного перевода есть 3 важных момента: иметь отношение к той части, куда хочется перевестись; основание для перемещения (состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.) и разрешение командира.

Как перевестись между подразделениями Нацгвардии

Чтобы перевестись между подразделениями / воинскими частями НГУ, военному нужно:

подать рапорт;

приложить к нему фотокопию военного билета или удостоверения офицера;

рекомендательное письмо от части, в которую планируете перевестись, и согласование командира части, в которой сейчас проходите службу;

если перевод по состоянию здоровья – также требуется заключение ВВК.



Кто может подать рапорт о переводе в НГУ / Инфографика Минобороны

Заявление о переводе должны рассмотреть в течение 72 часов. Впоследствии военный должен получить уведомление с номером и датой приказа на перевод, или с причинами отказа в переводе. Приказ должны подписать в течение суток. В случае отклонения рапорта, обязательно должны сообщить причину.



Можно ли перевестись без согласования командира / Инфографика Минобороны

Как перевестись в другую часть в ВСУ

Чтобы перевестись в другое подразделение / воинскую часть в ВСУ, военному тоже следует подать рапорт в Армия+. К нему следует прикрепить согласование действующего командира и заключение ВВК, где это потребуется.

Так, переводиться можно будет из тыловых частей в боевые, из боевых частей в другие боевые и из боевых частей в тыловые по заключению ВВК, если военный не занимает в своей бригаде должность, которую написали в заключении. Рапорт должны согласовать в течение 72 часов. Если же командир против перевода, то обязан обосновать причины такого решения.

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Ранее стало известно, что после того, как в Армия+ появилась возможность подать электронный рапорт о переводе, услугой воспользовались уже более 5 000 военнослужащих.