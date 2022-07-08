Что делать, если увидели военного на улице: украинцы придумали жест благодарности

Сейчас все граждане, живущие и работающие в тылу, могут это делать благодаря нашим героям. Иногда, видя военного на улице, украинцы не знают, как себя вести. Однако есть жест, который может сказать все за вас.

Еще в 2018 году в Украине стартовала национальная кампания благодарности военным и ветеранам "Благодаря тебе". Она призывает приветствовать ветеранов, военнослужащих, спасателей, военных и полевых медиков простым жестом – приложенной к сердцу ладонью.

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Когда встречаешь человека в военной форме, не всегда удается подобрать слова, а иногда вообще не знаешь, уместно ли что-либо говорить. А с помощью жеста можно быть красноречивым без слов. Таким образом, общество выражает благодарность за Независимость, которую отстаивают наши защитники и защитницы.

Присоединяйтесь к флешмобу – поблагодарите защитников

Кампания "Благодаря тебе" получила распространение и в формате онлайн-флешмоба. Украинцы распространяют этот жест под хештегом благодаря и обнародуют свои истории, рассказывая, за что благодарны украинским защитникам и защитницам.

Присоединяйтесь к флешмобу и вы публикуйте свои фото и видео с приложенной к груди ладонью, чтобы показать благодарность нашим воинам.

Как поблагодарить героев без слов: фото Veteran hub

Героев стоит благодарить не только поздравления, но и дела

Война затронула всех и пока воюет каждый – если ВСУ воюют на передовой, то украинцы – в тылу. Самая главная задача гражданских – развивать украинскую экономику. Это не только поможет нашей стране выстоять против россии, но и покажет настоящую благодарность украинским воинам, которые кровью борются за победу.

Истории украинцев, принявших участие в кампании благодарности военным

В 2014 году молодые супруги Вика и Дима вынуждены были покинуть собственную квартиру в Макеевке. Несколько лет они проживали в Киевской области с маленькой дочкой, но впоследствии вернулись на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, где проживали их родители. Семья решилась приобрести новую квартиру, но 24 февраля этого 2022 года в их дом снова пришла война, поэтому ради безопасности дочери они поехали искать убежище в центральной части Украины.

Уже дважды Россия забрала их дом. Небольшой швейный бизнес, который они вели, остановился. Но семья не опускает рук и еще более упорно ищет клиентов и присоединяется к государственным программам по восстановлению предпринимательства. Также семья берется за любую работу и старается всячески помогать защитникам и защитницам.

25-летняя Юля с парнем 24 февраля выехали из Киева в село под Черниговом, которое сначала показалось относительно безопасным местом. Но вскоре до их села начали доходить жуткие истории об оккупационных реалиях, которые возникли совсем рядом. Попы плохая связь, отсутствие продуктов в магазинах и страшная обыденность, Юля находила силы работать дистанционно, совершенствовала английский и всячески помогала приютившей их семье. Когда россиян вытеснили из Черниговской области, девушка с парнем вернулись в Киев. Теперь она, как и большинство украинцев, работает для того, чтобы держать на плаву экономику.

Я очень благодарна военным за то, что могу вернуться в Киев и потихоньку восстанавливать предыдущую жизнь, хотя она уже никогда не будет такой, как раньше. А больше всего благодарна за то, что могу быть спокойна за своих родителей, живущих в городке Житомирской области, и что все время наши защитники и защитницы стоили там мирную жизнь,

– сказала Юля.

Таня с мужем тоже жила в Киеве и работала маркетологом в сети ресторанов. Пока офис не работает, а все проекты остановлены. В ночь на 24 февраля супруги быстро выехали в родной городок Тани на Житомирщине. Впоследствии они поняли, что нельзя ставить жизнь на паузу и начали помогать местной общине, присоединились к борьбе на информационном фронте, чтобы немного уменьшить тревожность. Это помогло.

Теперь Таня снова в Киеве и берет любые подработки. В то же время, ходит на собеседования с потенциальными работодателями, ведь мечтает продолжить карьеру в маркетинге. Девушка подчеркнула, что, хотя стабильности сейчас нет, как и рабочих мест, нужно не останавливаться и делать все для того, чтобы восстанавливать экономику страны.

У Артема совсем другая история. Выпускник Донецкого университета Артем в начале 2000-х переехал в Чехию и был уверен, что родину можно любить только на расстоянии. Впоследствии у него появилась жена и сын, и он стал редко наведываться домой. Артем не понял, почему начался Майдан в 2013-м и сейчас с досадой признает, что не очень-то хотел разбираться.

Имея много друзей-эмигрантов из России и проведя детство и юность в тогда еще русифицированном Донецке, он был убежден, что политики поссорили братские народы, хотя в то время в Донецке у Артема никого не осталось. Приход в родной город так называемой "днр" его возмутил, но не слишком задел.

Постепенно Артем стал замечать, как у его друзей из России появилась агрессия, они начали раздавать советы, как жить людям в Украине, начали унизительно шутить об украинцах и начали проявлять пренебрежительное отношение ко всему украинскому. Он прекратил общение с россиянами и в 2020-м вернулся в Украину. Незадолго до полномасштабной войны Артем открыл небольшой магазин с европейскими товарами, пытается обеспечить несколько рабочих мест и сейчас ежемесячно переводит часть полученных средств ВСУ.

Все они понимают, что обязаны своей жизнью, работой, возможностью спать в теплой постели перед ВСУ. Именно благодаря их ежедневной и круглосуточной борьбе мы можем постепенно возвращаться к работе, нашим хобби и всему, что еще совсем недавно воспринимали как должное.

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