Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал милое видео, в котором в доступной форме для взрослых и детей объясняется, как подготовиться к зиме.

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Как подготовиться к зиме: топ советов от Левчика

В видео кошачий мэр Левчик рассказал, что вместе с Патроном собрал список топ советов, как подготовиться к зиме:

Если прилетят российские ракеты, батареи могут не греть. Левчик уже подготовил дрова для печки. Но, чтобы греться возле печи, нужно позаботиться о безопасности. Поэтому не забудьте об огнетушителе и песке – ими тоже можно тушить огонь.

Если нет печи в квартире, хорошо иметь электрический обогреватель. Но прежде нужно проверить, хорошо ли работает электричество.

Тепло, как и Левчик, убегает через окна, поэтому окна на зиму нужно заклеить. Также Левчик просит позаботиться и о других котиках и проверить, утеплен ли весь ваш дом.

Сделайте запас еды и воды. А если газовая плита не будет работать, вам поможет электрическая.

У Левчика есть повербенк, чтобы быть на связи со всеми и радио на батарейках, чтобы иметь доступ к информации в любых условиях. А еще нужно иметь фонарики – они точно не будут лишними.

Левчик мудрый кот – чтобы не случилась беда, он начинает экономить уже сейчас: выключает свет в комнатах, когда его там нет, выключает воду, когда не пользуется ею, не выжигает газ без надобности.

И не забывайте, что зимой холодно и даже кошки надевают шапку. Будьте как Левчик – подготовьте теплую одежду,

– рассказал спикер кошачьего мэра Львова Левчика.

В Украине упростили процедуру закупки дров

Чтобы людям было легче пережить зиму, в Украине упростили процедуру закупки дров. Теперь каждый желающий может обратиться в лесничество и выбрать необходимый товар. Такая альтернатива поможет пережить отопительный сезон жителям освобожденных от оккупации территорий, где нет отопления.

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