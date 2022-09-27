Мер Львова Андрій Садовий опублікував миле відео, в якому у доступній формі для дорослих та дітей пояснюється, як підготуватися до зими.

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Як підготуватися до зими: топ порад від Левчика

У відео котячий мер Левчик розповів, що разом з Патроном зібрав список топ порад, як підготуватися до зими:

Якщо прилетять російські ракети, батареї можуть не гріти. Тож Левчик вже підготував дрова для пічки. Але, щоб грітися біля печі, треба подбати про безпеку. Тому не забудьте про вогнегасник та пісок – ним теж можна гасити вогонь.

Якщо немає печі у квартирі, то добре мати електричний обігрівач. Але перед тим потрібно перевірити, чи добре працює електрика.

Тепло, як і Левчик, тікає через вікна, тому вікна на зиму треба заклеїти. Також Левчик просить подбати й про інших котиків та перевірити, чи утеплений весь ваш будинок.

Зробіть запас їжі та води. А якщо газова плита не працюватиме, вам допоможе електрична.

У Левчика є павербенк, щоб бути на зв'язку з усіма та радіо на батарейках, щоб мати доступ до інформації у будь-яких умовах. А ще треба мати ліхтарики – вони точно не будуть зайвими.

Левчик мудрий кіт – щоб не трапилась біда, він починає економити вже зараз: вмикає світло в кімнатах, коли його там нема, вимикає воду, коли не користується нею, не випалює газ без потреби.

І не забувайте, що зимою холодно і навіть коти одягають шапку. Будьте як Левчик – підготуйте теплий одяг,

– розповів речник котячого мера Львова Левчика.

В Україні спростили процедуру закупівлі дров

Щоб людям було легше пережити зиму, в Україні спростили процедуру закупівлі дров. Тепер кожен охочий може звернутися до лісництва та обрати необхідний товар. Така альтернатива допоможе пережити опалювальний сезон мешканцям звільнених з окупації територій, де відсутнє опалення

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