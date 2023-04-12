Отсрочка от мобилизации: как подтвердить диагноз при прохождении ВЛК

В Украине из-за войны войны с Россией продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в армию, однако гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, предоставляется отсрочка или освобождение от мобилизации.

Перечень болезней, освобождающих от прохождения службы, регламентирован Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Минобороны, пишет 24 Канал. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, как человеку, имеющему проблемы со здоровьем, подтвердить свою негодность к службе при прохождении ВЛК.

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Для получения отсрочки нужно пройти медкомиссию

Правозащитники указывают, что в положении о военно-врачебной комиссии в ВСУ указан перечень болезней со статьями и пунктами заболеваний, а также с пояснениями к статьям заболевания и таблицами дополнительных требований к состоянию здоровья. Некоторые из этих диагнозов предполагают признание человека непригодным к службе в армии.

Если у человека есть заболевание, то его направляют на прохождение медицинской комиссии для определения степени пригодности к службе. Правозащитники отмечают, что необходимо соблюсти определенный регламент действий для подтверждения своего права на отсрочку.

Прежде всего, необходимо обратиться в военкомат с заявлением о получении военного билета. Военнообязанного в обязательном порядке направят на медкомиссию для определения степени пригодности на основании заключения ВЛК. Для комиссии можно предоставить все медицинские документы, что увеличит возможность установления правильного диагноза.

Следует проконтролировать, чтобы в заключении медкомиссии был записан диагноз так, как этого требуют нормы, дающие право на освобождение от прохождения службы.

Если диагноз ВЛК будет соответствовать одной из болезней в положении о военно-врачебной комиссии в ВСУ, в военном билете военно-врачебная комиссия сделает запись о непригодности к службе с исключением из военного учета.

Также юристы предупредили, что во время прохождения ВЛК военнообязанному нужно обязательно сказать о своем диагнозе и самостоятельно контролировать процесс соответствия записей в ТЦК и СП с предварительным медицинским заключением.

Если диагноз у человека подтвержден, и врач внесет информацию о полной непригодности к службе, ВЛК будет обязана учесть этот момент при принятии решения.

Юристы отмечают, что в случае несогласия с заключением ВЛК человек может попытаться обжаловать решение в досудебном или судебном порядке.

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