Но это время Силы обороны Украины используют с пользой – перегруппировываются и не только. Больше 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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Как погода влияет на действия Сил обороны Украины

"Мы на своей земле, как бы там ни было. Мы чувствуем это, и знаем. Мы чувствуем теплую поддержку нашего тыла, в частности граждан. Тех, кто в течение всего периода полномасштабного вторжения помогает, и помогал до этого", – подчеркнул Цехоцкий.

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По словам военнослужащего, Силы обороны Украины готовы к любым погодным условиям.

А для врага, надеюсь, что под ними горит земля и в болоте, и в воде. Оккупанты это также понимают,

– подчеркнул офицер 59 ОМПБр.

Дожди и болото затрудняют попытки россиян продвигаться и соответственно проводить штурмы. Украинские защитники также сталкиваются с трудностями, но используют осадки для перегруппировки и проведения работ по разминированию. Поэтому украинская погода всегда на стороне СОУ.