Об этом сегодня, 8 января, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украина, информирует 24 Канал.
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С одной стороны, подготовительная работа, проведенная в теплые месяцы, дает результаты; обстрелы не приносят эффекта, на который рассчитывали россияне,
– отметил Харченко.
По его словам, в настоящее время графики плановых отключений не вводят, однако есть локальные отключения из-за обрывов сетей в результате непогоды.
Какова ситуация сегодня
При этом Харченко уточнил, что снижение температуры очень усложняет ситуацию в контексте генерации.
"Сегодня утром потребление было меньше обычного. Но важно, чтобы оно на этом уровне – чуть ниже обычного для такой температуры – и сохранилось, потому что иначе будет дефицит", – заметил эксперт.
Поэтому украинцев просят быть экономными в потреблении электроэнергии.
У нас есть хорошие шансы пройти зиму без отключений, но предусмотреть на 100% этого не может никто. Это зависит и от каждой квартиры, насколько мы способны организовать сами себя и немного снизить собственный уровень потребления,
– заметил Харченко.
Более того, не менее важна экономия электричества бизнесом: эксперт сообщил, что энергетики ведут работу с крупными предприятиями по этому поводу.
Больше о ситуации со светом
По состоянию на 8 января из-за ухудшения погодных условий без света остались потребители в восьми областях. В Укрэнерго предупредили, что количество отключений может расти.