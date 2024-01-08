Об этом сегодня, 8 января, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украина, информирует 24 Канал.

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С одной стороны, подготовительная работа, проведенная в теплые месяцы, дает результаты; обстрелы не приносят эффекта, на который рассчитывали россияне,

– отметил Харченко.

По его словам, в настоящее время графики плановых отключений не вводят, однако есть локальные отключения из-за обрывов сетей в результате непогоды.

Какова ситуация сегодня

При этом Харченко уточнил, что снижение температуры очень усложняет ситуацию в контексте генерации.

"Сегодня утром потребление было меньше обычного. Но важно, чтобы оно на этом уровне – чуть ниже обычного для такой температуры – и сохранилось, потому что иначе будет дефицит", – заметил эксперт.

Поэтому украинцев просят быть экономными в потреблении электроэнергии.

Внимание. Сейчас в Украине около 14,5 миллиона потребителей. Ощутимым результатом для энергосистемы станет даже экономия каждым потребителем 1 кВт электричества.

У нас есть хорошие шансы пройти зиму без отключений, но предусмотреть на 100% этого не может никто. Это зависит и от каждой квартиры, насколько мы способны организовать сами себя и немного снизить собственный уровень потребления,

– заметил Харченко.

Более того, не менее важна экономия электричества бизнесом: эксперт сообщил, что энергетики ведут работу с крупными предприятиями по этому поводу.

Больше о ситуации со светом

По состоянию на 8 января из-за ухудшения погодных условий без света остались потребители в восьми областях. В Укрэнерго предупредили, что количество отключений может расти.