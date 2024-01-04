Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго". Владимир Кудрицкий подчеркнул, что враг этого не достигнет, передает 24 Канал.
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Дополнительные проблемы, но не коллапс
Руководитель Укрэнерго отметил, что именно периоды похолодания россияне выбирали перед массированными атаками. Однако мы проходили это уже около 20 раз.
Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет,
– подчеркнул Кудрицкий.
Также отметил, что низкие температуры – это испытание для любой энергосистемы. А для того, чтобы пройти этот сложный период без отключений, необходимо выполнить два условия:
- привлечь к работе все энергоблоки электростанций, которые сейчас находятся в текущих ремонтах,
- в полном объеме использовать 1700 мегаватт технической возможности импорта, которую Укрэнерго открыло в конце прошлого года.
Председатель правления Укрэнерго также отметил, что украинцы могут помочь энергосистеме и энергетике в этот сложный период. В частности, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше всего.
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Потребление снова растет
- Вечером 3 января в компании сообщили, что потребление электроэнергии снова начало расти. Причина – начало рабочей недели и возобновление деловой активности после праздников. Кроме того, похолодание, которое охватило всю территорию Украины.
- В среду утренний максимум потребления в 10:40 был на 8% больше соответствующего показателя 2 января.
- "Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям", – подчеркнули в Укрэнерго.
- Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях, необходимо соблюдать простые правила рационального использования электроприборов в течение дня. В частности, выключите "лишний" свет в помещениях, не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг).
- На работе в обеденный перерыв не включайте вместе чайник и микроволновку. Если температура в помещении удобна, выключите кондиционеры и обогреватели. Также извлеките зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.
- "Помните, что каждый из нас может помочь работать энергосистеме сбалансированно", – подчеркнули в Укрэнерго.