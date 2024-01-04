Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління НЕК Укренерго. Володимир Кудрицький наголосив, що ворог цього не досягне, передає 24 Канал.

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Додаткові проблеми, але не колапс

Керівник Укренерго зауважив, що саме періоди похолодання росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Однак, ми проходили це вже близько 20 разів.

Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об'єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне,

– підкреслив Кудрицький.

Також зазначив, що низькі температури – це випробування для будь-якої енергосистеми. А для того, щоб пройти цей складний період без відключень, необхідно виконати дві умови:

залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, які зараз перебувають в поточних ремонтах,

у повному обсязі використати 1700 мегаватів технічної можливості імпорту, яку Укренерго відкрило наприкінці минулого року.

Голова правління Укренерго також зауважив, що українці можуть допомогти енергосистемі та енергетикам в цей складний період. Зокрема, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше.

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