Про це сьогодні 8 січня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, інформує 24 Канал.
Дивіться також Чи буде колапс в енергосистемі України, якщо Росія використає похолодання для атак
З одного боку, підготовча робота, яка була проведена у теплі місяці, дає результати; обстріли не приносять ефекту, на який розраховували росіяни,
– зазначив Харченко.
За його словами, наразі графіки планових відключень не вводять, однак є локальні знеструмлення через обриви мереж внаслідок негоди.
Якою є ситуація сьогодні
При цьому, Харченко уточнив, що падіння температури дуже ускладнює ситуацію у контексті генерації.
"Сьогодні вранці споживання було меншим за звичайне. Але важливо, щоб воно на цьому рівні – трохи нижчому звичайного для такої температури – і збереглося, тому що інакше буде дефіцит", – зауважив експерт.
Відтак, українців просять бути економними у споживанні електроенергії.
Ми маємо гарні шанси пройти зиму без відключень, але передбачити на 100% це не може ніхто. Це залежить і від кожної квартири, наскільки ми здатні організувати самі себе і трішки знизити власний рівень споживання,
– зауважив Харченко.
Ба більше, не менш важливою є економія електрики бізнесом: експерт повідомив, що енергетики ведуть роботу з великими підприємствами щодо цього.
Більше про ситуацію зі світлом
Станом на ранок 8 січня через погіршення погодних умов без світла залишилися споживачі у восьми областях. В Укренерго попередили, що кількість відключень може зростати.