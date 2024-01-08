Про це сьогодні 8 січня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, інформує 24 Канал.

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З одного боку, підготовча робота, яка була проведена у теплі місяці, дає результати; обстріли не приносять ефекту, на який розраховували росіяни,

– зазначив Харченко.

За його словами, наразі графіки планових відключень не вводять, однак є локальні знеструмлення через обриви мереж внаслідок негоди.

Якою є ситуація сьогодні

При цьому, Харченко уточнив, що падіння температури дуже ускладнює ситуацію у контексті генерації.

"Сьогодні вранці споживання було меншим за звичайне. Але важливо, щоб воно на цьому рівні – трохи нижчому звичайного для такої температури – і збереглося, тому що інакше буде дефіцит", – зауважив експерт.

Відтак, українців просять бути економними у споживанні електроенергії.

Увага. Наразі в Україні є близько 14,5 мільйона споживачів. Відчутним результатом для енергосистеми буде навіть економія кожним споживачем 1 кВт електрики.

Ми маємо гарні шанси пройти зиму без відключень, але передбачити на 100% це не може ніхто. Це залежить і від кожної квартири, наскільки ми здатні організувати самі себе і трішки знизити власний рівень споживання,

– зауважив Харченко.

Ба більше, не менш важливою є економія електрики бізнесом: експерт повідомив, що енергетики ведуть роботу з великими підприємствами щодо цього.

Більше про ситуацію зі світлом

Станом на ранок 8 січня через погіршення погодних умов без світла залишилися споживачі у восьми областях. В Укренерго попередили, що кількість відключень може зростати.