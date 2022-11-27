На Донбассе погода помогает украинцам, однако условия для ВСУ очень тяжелые, – Череватый

С приближением зимы ухудшение погодных условий усложняет ведение боевых действий. Поэтому на некоторых направлениях враг умеряет свои атаки.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает 24 канал .

На тему "Замороженное" перемирие или рывок к победе: как зима повлияет на войну

Как погода влияет на фронт

В частности, из-за холода, а также снега, дождей и болот враг не имеет возможности протащить технику, даже гусеничную. Следовательно, он не может атаковать столь агрессивно, как это было, например, в начале осени.

Однако, несмотря на это, ухудшение погодных условий имеет и негативную сторону для ВСУ. Так, воинам Украины приходится в очень тяжелых погодных условиях сдерживать атаки оккупантов.

Потому что есть вода в окопах, холодно. Соответственно нужно постоянно заботиться о том, чтобы не промокнуть полностью, согреться,

– отметил Сергей Череватый.

По словам пресс-секретаря восточной группировки войск ВСУ, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым, в частности, одеждой и резиновой обувью, логистика работает 24/7.

Действия врага в сложных погодных условиях

Сергей Череватый подчеркнул, что Восток Украины остается и дальше направлением главного удара врага. В частности, он продолжает вести штурмовые действия в Бахмутском, Авдеевском направлениях.

Для атак оккупанты применяют:

все виды артиллерии,

реактивные системы залпового огня,

авиацию,

минометы,

танки.

Однако, несмотря на это, украинцы держат оборону и не дают прорваться врагу вглубь государства.

Поэтому оборона держится, враг главное что не может прорваться, и главное, что он несет огромные потери при этом,

– подытожил Сергей Череватый.

Боевые действия могут активизироваться в ближайшие недели

В Институте изучения войны (ISW) считают, что вскоре боевые действия в Украине снова могут активизироваться. Связано это с погодными условиями.

Так, из-за понижения температуры земля замерзнет, а это упростит возможность передвижения, в частности, военной техники.

Предполагается, что условия для увеличения темпов военных операций будут созданы в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе.

Однако в ISW подчеркнули, что пока нет точных данных о том, что готовится или планируется восстановление крупных наступательных или контрнаступательных операций в то время любой из сторон.

По теме – Как зима повлияет на ход боевых действий в Украине: смотрите видео