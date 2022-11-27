На Донбассе погода помогает украинцам, однако условия для ВСУ очень тяжелые, – Череватый
С приближением зимы ухудшение погодных условий усложняет ведение боевых действий. Поэтому на некоторых направлениях враг умеряет свои атаки.
Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает 24 канал .
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Как погода влияет на фронт
В частности, из-за холода, а также снега, дождей и болот враг не имеет возможности протащить технику, даже гусеничную. Следовательно, он не может атаковать столь агрессивно, как это было, например, в начале осени.
Однако, несмотря на это, ухудшение погодных условий имеет и негативную сторону для ВСУ. Так, воинам Украины приходится в очень тяжелых погодных условиях сдерживать атаки оккупантов.
Потому что есть вода в окопах, холодно. Соответственно нужно постоянно заботиться о том, чтобы не промокнуть полностью, согреться,
– отметил Сергей Череватый.
По словам пресс-секретаря восточной группировки войск ВСУ, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым, в частности, одеждой и резиновой обувью, логистика работает 24/7.
Действия врага в сложных погодных условиях
Сергей Череватый подчеркнул, что Восток Украины остается и дальше направлением главного удара врага. В частности, он продолжает вести штурмовые действия в Бахмутском, Авдеевском направлениях.
Для атак оккупанты применяют:
- все виды артиллерии,
- реактивные системы залпового огня,
- авиацию,
- минометы,
- танки.
Однако, несмотря на это, украинцы держат оборону и не дают прорваться врагу вглубь государства.
Поэтому оборона держится, враг главное что не может прорваться, и главное, что он несет огромные потери при этом,
– подытожил Сергей Череватый.
Боевые действия могут активизироваться в ближайшие недели
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что вскоре боевые действия в Украине снова могут активизироваться. Связано это с погодными условиями.
- Так, из-за понижения температуры земля замерзнет, а это упростит возможность передвижения, в частности, военной техники.
- Предполагается, что условия для увеличения темпов военных операций будут созданы в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе.
- Однако в ISW подчеркнули, что пока нет точных данных о том, что готовится или планируется восстановление крупных наступательных или контрнаступательных операций в то время любой из сторон.
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