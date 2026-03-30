Что происходит с бойцами перед тем, как отправляются на боевые позиции: откровенный репортаж

Кроме базовой общевойсковой подготовки – так называемого "курса молодого бойца", который обязан пройти каждый из мобилизованных защитников добавилось две недели адаптации к месту ведения боевых действий.

Это не формальность и не дублирование учений. Это переход от полигона к реальности фронта. От теории к практике в условиях конкретного подразделения, направления или боевой обстановки. Как выглядит такая адаптация, чем она важна и почему сложнее БЗВП, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как проходит адаптация к боевым действиям у пограничников?

Пятьдесят один день базовой общевойсковой подготовки. В народе – БОВП. Теперь это лишь половина пути к овладению искусством ведения боя. Следующий этап – дополнительный 14-дневный адаптационный период. Военные проходят его уже в тех боевых подразделениях, куда распределяют новичков после первичного обучения.

Этот этап является критически важным и для пограничников, ведь общая базовая подготовка в учебных центрах не всегда учитывает всех нюансов несения дальнейшей службы: в степях Херсонщины или в лесах Черниговщины.

Наша задача – адаптировать под местность, где они будут нести службу. Если это более такой редкий лес, там одна стратегия будет работать. Если это какая-то посадка, там другая стратегия будет работать,

– рассказал инструктор "Арнольд".

Сами бойцы, которые только выпустились из крупных учебных центров, разницу чувствуют мгновенно. На "Адаптации" меньше теории и значительно больше того, что понадобится в реальном бою. Солдаты говорят, что за две недели получили больше знаний, чем за предыдущие два месяца подготовки.

На этапе адаптации инструкторы проверяют самое элементарное. Ведь по объективным причинам (например, частые воздушные тревоги или болезни во время обучения) некоторым новобранцам нужно доусвоить самое простое: к примеру, как правильно носить снаряжение.

Мы начинаем с самого базового. С экипировки. Как она должна на вас сидеть? Где должна размещаться? Боеприпасы, аптечка. Потом переходим ко второй этапу – это холостение с оружием. То есть стойки отрабатываем, замена магазина, проблемы, работа вдвоем. Когда мы это отработали, я могу уже сказать, кто учился; кого там учили, а кто вообще дупля не отрезает, что там он делал,

– говорит "Арнольд".

Всем нужно знать тактическую медицину

Особое внимание уделяется тактической медицине. Инструктор по такмеду с позывным "Сова" учит бойцов не просто выживать, но и правильно действовать в условиях, когда эвакуация может затянуться на часы.

Выжить не так и сложно, на самом деле. Это базовые навыки, которые усваиваются достаточно быстро. Но наша цель – чтобы они после того, как спасли жизнь, смогли сохранить как можно больше здоровья. Бывают условия, когда быструю эвакуацию осуществить невозможно. Соответственно, они должны знать, что делать до эвакуации с тем раненым, чтобы человек не потерял конечность,

– отметила "Сова".

Кроме навыков обращения с оружием и медицины, новобранцев учат... говорить. Боевой опыт инструкторов свидетельствует: четкий доклад по радиостанции – едва ли не самая сложная задача. Чтобы в стрессовой ситуации собратья правильно поняли обстановку и пришли на помощь, нужно правильно и четко передать информацию.

"И мы ораторское искусство тоже здесь отрабатываем, потому что информацию передавать надо уметь. Важно, чтобы на КСП поняли и правильно оценили, что произошло. Это тоже здесь учим", – говорит "Сова".

Как проходят тренировки?

Чтобы закрепить навыки, инструкторы отрабатывают реалистичные сценарии: патрулирование, засады и эвакуацию "раненых". Именно здесь бойцы впервые понимают, как трудно работать слаженно под постоянным давлением врага.

Солдат с позывным "Наждак" рассказал об одном из заданий, которое разбирали на тренировке. Ошибок было много, но удалось получить ценный опыт.

Поставили задачу – пройти к позициям патрулирования. Была засада, которую я обнаружил. Дали бой. По сценарию у нас один 300-ый средней тяжести. Нога, рука оторвана. Ошибок допустили много. Первый раз это. Во время боя трудно коммуницировать между собой,

– сказал "Наждак".

Обучение подсвечивает и проблемы с физической подготовкой. Броня и полный боекомплект становятся серьезным испытанием для вчерашних гражданских.

Инструкторы уже видят и определенные недостатки курса "Адаптации". Говорят, что 14 дней – это мало. Чтобы довести навыки до автоматизма, нужно хотя бы 3 – 4 недели. Особенно тем, кому обучение дается труднее.

"Еще 14 дней. Мы смогли бы всю тактику умножить на два. В каждой группе есть ребята, которым не хватает времени. Уверена, что их можно было бы обучить. И это было бы прекрасно",

– рассказала "Сова".

Кроме дополнительного времени на курс для большей эффективности инструкторы нуждаются и в дополнительных ресурсах. Мол, не помешало бы страйкбольного оборудования и реальных дронов, чтобы бойцы привыкали к реальным звукам, когда слышат дрон непосредственно над головой, а не через колонку.

Мы можем включить на колонке звук FPV-дрона, но это не то. Когда летает дрон, то гораздо интереснее отработать упражнение. И они уже более начинают адаптироваться к тому звуку и обстановке,

– сказал "Арнольд".

"Адаптация" – это уже финальный "буст" бойцов перед выходом на "ноль". Эти две недели дают новобранцам самое главное – право на ошибку здесь, чтобы не допустить ее там, где она может стоить им жизни.

Обучение того стоит, конечно. Как никак, опыт. И слаженность проходит. Лучше ошибки здесь на тренировке делать,

– сказал солдат "Наждак".

Опытные инструкторы-пограничники убеждают: эти дополнительные тренировки значительно влияют на живучесть подразделения. Каждый час на полигоне – это шаг к тому, чтобы каждый из бойцов был способен не только выполнить боевую задачу, но и способен был вернуться домой живым.