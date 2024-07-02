В Министерстве обороны Украины показали подробную инфографику.

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Нужна копия военно-учетного документа, но нет времени стоять в очереди в ЦНАП или ТЦК? Ее можно за несколько кликов сгенерировать в приложении Резерв+,

– говорится в сообщении.

Как сгенерировать военно-учетный документ

Инструкция в инфографике указывает, что сначала необходимо авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить свои военно-учетные данные, после чего вы получите документ с QR-кодом. Далее необходимо нажать на три точки рядом с документом и выбрать опцию "Загрузить PDF". Затем на появится возможность сохранить его на Goole Drive или отправить его себе на электронную почту или мессенджеры. Кроме того, если возникнет необходимость, военно-учетный документ можно распечатать.

Как сгенерировать военно-учетный документ / Инфографика Минобороны

Юридическая сила документа

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

"Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦНАПе", - добавили в ведомстве.

Приложение Резерв+