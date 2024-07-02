В Министерстве обороны Украины показали подробную инфографику.
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Нужна копия военно-учетного документа, но нет времени стоять в очереди в ЦНАП или ТЦК? Ее можно за несколько кликов сгенерировать в приложении Резерв+,
– говорится в сообщении.
Как сгенерировать военно-учетный документ
- Инструкция в инфографике указывает, что сначала необходимо авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить свои военно-учетные данные, после чего вы получите документ с QR-кодом.
- Далее необходимо нажать на три точки рядом с документом и выбрать опцию "Загрузить PDF".
- Затем на появится возможность сохранить его на Goole Drive или отправить его себе на электронную почту или мессенджеры. Кроме того, если возникнет необходимость, военно-учетный документ можно распечатать.
Как сгенерировать военно-учетный документ / Инфографика Минобороны
Юридическая сила документа
В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.
"Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦНАПе", - добавили в ведомстве.
Приложение Резерв+
- Минобороны анонсировало тестирование электронного бронирования для предприятий.
- В приложении Резерв+ вскоре будет возможность получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии. То есть гражданам будет не обязательно идти в ТЦК и стоять в очереди, чтобы просто получить документ.