У Міністерстві оборони України показали детальну інфографіку.

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Потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти у черзі до ЦНАПу чи ТЦК? Її можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+,

– йдеться у повідомленні.

Як згенерувати військово-обліковий документ

Інструкція в інфографіці вказує, що спершу необхідно авторизуватися у застосунку Резерв+ та оновити свої військово-облікові дані, після чого ви отримаєте документ з QR-кодом. Далі необхідно натиснути на три крапки поруч з документом й вибрати опцію "Завантажити PDF". Потім на з'явиться можливість зберегти його на Goole Drive або відправити його собі на електронну пошту або месенджери. Крім того, якщо виникне необхідність, військово-обліковий документ можна роздрукувати.

Як згенерувати військово-обліковий документ / Інфографіка Міноборони

Юридична сила документа

У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - додали у відомстві.

Застосунок Резерв+