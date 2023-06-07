Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, уничтожение Каховской дамбы не остановило контрнаступление Украины – лишь кое-что его отсрочило. Кроме того, результаты спада воды могут добавить ВСУ некоторые другие варианты наступления.

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Что изменит подрыв дамбы

Оккупанты радуются подрыву Каховской ГЭС, мол, это остановит контрнаступление ВСУ. Однако в Страткоме ВСУ быстро эту информацию опровергли. В частности, генерал-лейтенант Сергей Наев добавил, что такой вариант заранее просчитывали.

То есть в значительной степени на контрнаступление Украины это не повлияет.

Подрыв всего на несколько недель переносит контрнаступление на несколько недель. Причем спад воды может открыть еще некоторые направления, которые раньше, возможно, рассматривали не для первого этапа (наступления – 24 Канал),

– отметил Роман Свитан.

Через несколько недель станет ясно, сколько воды осталось в Каховском водохранилище, а по Днепру станет видно, где снесло российские минные поля и укрепления. Это поможет военному командованию планировать действия Вооруженных Сил дальше.

Роман Свитан о влиянии подрыва Каховской ГЭС на действия ВСУ: смотреть видео

Россияне могут готовить побег

Военный эксперт допустил возможность принятия решений по ускорение планов наступления после сведений о последствиях уничтожения ГЭС

Все было просчитано и проработано. Никак это не повлияло на всеобщее движение наших войск. Просто отодвинуло его недели на две именно на Юге в районе Херсона,

– заметил Свитан.

Россияне получили две недели форы, возможно уже для подготовки к уходу с левого берега Херсонщины. Дело в том, что сейчас зеркало воды к северу от Каховской ГЭС не позволяет двигаться украинским военным. В то же время россиянам позволяет управляемо отойти с этого плацдарма.

Не исключено, что россияне сейчас начнут уходить с левобережья Херсона. Вероятно, они могли отчасти догадываться о планах ВСУ, то есть понимают, что больше времени у них не будет. Если через две недели они не отойдут сами – то просто будут уничтожены.

Контрнаступление ВСУ после подрыва ГЭС: может ли что-то измениться