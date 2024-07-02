Поэтому адвокат Роман Симутин на своем ютуб-канале подробно объяснил все нюансы прохождения ВВК. Он также добавил, что эта процедура может происходить под давлением, что является нарушением, передает 24 Канал.

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Как должна происходить процедура прохождения ВВК

Адвокат отметил, что прохождение ВВК регулируется пунктом 3 главы 2 приказа Минобороны от 14 августа 2008 года №402. Поэтому, военнообязанные перед осмотром должны сдать:

общий анализ крови, в частности на ВИЧ, гепатит, сахар, анализ на группу крови и резус-фактор,

рентген,

лицам за 40 лет обязательно должны измерить давление и провести ЭКГ.

Кроме того, по действующим нормам, до начала проведения медицинского осмотра ТЦК и СП должен получить данные по военнообязанного от органов социального обеспечения в отношении лиц с инвалидностью.

При прохождении ВВК военнообязанные должны иметь с собой медицинскую карточку по форме №025/о, а также все выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях, полученных травм, ранений и тому подобное.

Можно ли отказаться от прохождения ВВК

По словам Симутина, если военнообязанного незаконно задержали и нарушили процедуру прохождения ВВК, которая четко прописана в приказе №402, то он может отказаться от прохождения медосмотра. Мужчина может заявить, что будет проходить ВВК только способом, который определен действующим законодательством. Хотя отказаться от прохождения ВВК полностью невозможно, однако после такого заявления сотрудники ТЦК должны выписать повестку и направление на другую дату для прохождения осмотра.

Какие документы нужно иметь

Кроме врачебных выписок и выводов из амбулаторной карты, военнообязанные также должны иметь и другие документы. К примеру, офицеры и штаб-сержанты обязаны предоставить личные дела.

В то же время адвокат отметил, что военно-врачебная комиссия не проводит осмотр, а только ставит заключение о пригодности или непригодности к прохождению службы. Именно поэтому военнообязанным необходимо иметь все документы об имеющихся болезнях, выписки и амбулаторные карты.

Можно ли обжаловать заключение ВВК

Адвокат отметил, что военнообязанным, которые имеют проблемы со здоровьем и определяют пригодными, но отправляют на передовую, а не к службе в ТЦК, логистических подразделениях, учебных центрах и т.д., то стоит обращаться к председателю комиссии и подавать жалобу.

Почти в 90% случаев после прохождения ВВК пытаются вручить повестку на отправку в воинскую часть, не предоставив заключения ВВК о пригодности, оформленной в виде справки. Справку выдают уже вместе с военным билетом, когда предлагают поставить подпись, правда без даты – она уже там стоит. Правда, не та, которой вы получаете, чтобы вы не смогли воспользоваться правом на обжалование, находясь еще дома. Потому что если вы попадаете в часть, тогда обжаловать заключение на самом деле можно, но на проведение повторного осмотра вас просто не пустят,

– объяснил адвокат.

В общем, обжаловать заключение ВВК можно в течение 1 месяца. После этого военнообязанного отправят на повторный медосмотр и комиссию.

Какая ответственность за отказ от прохождения ВВК

Симутин объяснил, что обычный отказ проходить ВВК могут привлечь максимум к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса об админправонарушениях. В таком случае военнообязанному могут выписать штраф в размере 17 000 гривен с обязательством отпустить. Кроме того, если будет доказано, что военнообязанный не проходит ВВК с целью уклонения от мобилизации, тогда существует вероятность уголовной ответственности.

Однако отказаться от ВВК можно и законным способом, при условии, что нарушается процедура прохождения медицинского осмотра, определенная приказом Минобороны №42. В таких случаях во время незаконного задержания необходимо внести замечание, что процедура содержания и прохождения ВВК нарушает законодательство.