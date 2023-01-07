В эфире 24 канала музыкантка и общественный деятель Соломия Чубай вспомнила, что ее друг художник Остап Лозинский, которого не стало прошлого Рождества, всегда собирал близких на коляду. И завтра, 8 января, друзья Остапа будут колядовать.

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Соломия Чубай рассказала, что коляда начнется в 16.30. "Мы приглашаем всех присоединиться", – добавила музыкантка.



Афиша события / Фото сайт Шевченковского Гая

"Сегодня я запостила в фейсбуке, что этому ироду не удастся украсть наше Рождество. Это очень важно", – отметила Соломия Чубай.

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Какая главная цель события

По мнению музыкантки, проблема украинцев в том, что когда-то мы были жертвами – смотрели на Россию, слушали их артистов и смотрели их кино. Не уважали свое и жили головой в Советском Союзе. Поэтому основная цель события – придите к своим корням.

"Как мы говорим в Шевченковском Гаю, в темные времена – всегда ищем свет. Этот свет – коляда, потому что Иисус родился, спас нас всех, а потом воскрес", – рассказала музыкантка.

Кроме того, она добавила, что есть еще один смысл, чтобы люди дальше донатить на ВСУ и поддерживали нашу армию.