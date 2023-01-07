В ефірі 24 каналу музикантка та громадська діячка Соломія Чубай пригадала, що її друг митець Остап Лозинський, якого не стало минулого Різдва, завжди збирав близьких на коляду. Й завтра, 8 січня, друзі Остапа будуть колядувати.

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Соломія Чубай розповіла, що коляда почнеться о 16:30. "Ми запрошуємо всіх доєднатися", – додала музикантка.



Афіша події / Фото сайт Шевченківського Гаю

"Сьогодні я запостила в фейсбуці, що цьому іроду не вдасться вкрасти наше Різдво. Це дуже важливо", – зазначила Соломія Чубай.

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Яка головна мета події

На думку музикантки, проблема українців в тому, що колись ми були жертвами – дивилися на Росію, слухали їх артистів та дивилися їх кіно. Не поважали своє й жили головою в Радянському Союзі. Тому основна мета події – прийдіть до свого коріння.

"Як ми говоримо в Шевченківському гаю, в темні часи – завжди шукаємо світло. Це світло – коляда, тому що Ісус народився, врятував нас всіх, а потім воскрес", – розповіла музикантка.

Крім того, вона додала, що є ще один сенс, – аби люди далі донатили на ЗСУ та підтримували нашу армію.