Пункты "ССО рекрутинг" работают в трех городах – Киеве, Днепре и Хмельницком. Также есть всеукраинский колл-центр, сайт, социальные сети. Рекрутерами в Силах специальных операций являются сержанты и офицеры, которые принимали участие в боевых действиях, имеют опыт работы в сфере HR.

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Почему стоит присоединиться к ССО

Силы специальных операций являются одним из самых таинственных родов войск Вооруженных Сил Украины. Но это не значит, что в них нельзя попасть.

"Когда ты слышишь о ССО, видишь видео их резонансных выходов и фотографии очень крутых спецов, трудно представить, что ты способен стать частью этой семьи. Но сотни примеров бойцов, которые еще недавно были обычными бухгалтерами, актерами, спортсменами, айтишниками, фермерами, позволяет убедиться – все реально. В первую очередь благодаря тому, что есть возможность самостоятельно выбрать должность, учитывая возраст, физическое состояние, образование, профессию и навыки в гражданской жизни. Профессионалов здесь ценят!" – уверяют в ССО.

Бойцы обратились к украинцам с видеомесседжем. В нем герой вспоминает отца, который учил сына сравнивать себя с самим собой.

Сегодня я сижу рядом с вами в кино и смотрю, как кто-то спасает мир. А завтра я смотрю на того, кто этот мир разрушает. Это также мой сознательный выбор,

– говорится в ролике.

Смотрите видео от "ССО Рекрутинга"

Спецназовцы ССО работали против россиян как до полномасштабного вторжения, так и с февраля 2022 года. Они выполняют чрезвычайные и сложные миссии на передовой и за линией фронта. Бойцы честно говорят: нельзя не чувствовать страх. Но можно выбирать, что с ним делать – оцепенеть и ждать или действовать.

Для военных Сил специальных операций очень важно обучение. Сначала следует пройти базовую подготовку, а затем профессиональную. Поэтому путь на боевые пролегает через учебные центры, полигоны, стрельбища, знакомство со всеми видами вооружения.

Присоединяйтесь к ССО!