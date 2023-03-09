Нардеп-посредник и "тупик" Путина: CNN раскрыл детали переговоров между Украиной и Россией

После приказа диктатора Путина в апреле 2022 года заблокировать завод "Азовсталь", обороняемый украинскими бойцами, группа из представителей Украины и России начала тайные переговоры о прекращении осады.

CNN обнародовало новые детали переговоров. В то время как украинскую сторону представлял нардеп от округа в Донецкой области – Александр Ковалев, со стороны оккупантов выступали генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин, заместитель командующего ГРУ – оба родились в Украине.

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Чуть больше о них:

Александр Ковалев – нардеп от парламентской группы "Доверие", воевал в Афганистане и выступал посредником на ранних этапах переговоров с Россией.

Владимир Алексеев с 2016 года находится под санкциями США за киберпреступления и вмешательство в выборы в США. Он также причастен к отравлению Сергея Скрипача в Великобритании.

Александр Зорин – посланник Путина в Сирии. Играл роль в переговорах между президентом Сирии Башаром Асадом и повстанцами.

Переговоры Ковалева с российскими генералами

Ковалев использовал Валентина Крыжановского в ФСБ России для переговоров по Мариуполю. Крыжановский - бывший агент СБУ, перешедший на сторону России в 2014 году.

Ковалев рассказал, что стал первым представителем Украины, кто получил возможность выйти на переговоры.

"До меня было 11 неудачных попыток, и никто не верил, что вообще можно туда попасть", – утверждает нардеп.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов тоже вроде бы сомневался в успехах, однако, как цитирует издание политика, "генерал-майор дал добро на переговоры".

25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную часть Украины. С этой целью он получил секретные пароли и зашифрованные устройства связи от Буданова.

27 апреля Ковалев провел встречу с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии. Сычев руководил штурмом Мариуполя.

В подтверждение факта поездки журналистам было передано видео Ковалева, которое он записал с машины в Мариуполе. Издание проверило метаданные файлов и подтверждает, что дата ролика совпадает с датой поездки.



Ковалев (слева), Андрей Сычев (в центре) и ФСБ Крыжановский (справа) на переговорах в Мариуполе / Фото CNN

Ключевым вопросом была эвакуация мирного населения из "Азовстали". Украинский нардеп смог убедить окупантов, что спасение жизней детей и женщин с ранеными будет актом гуманизма. В начале мая людей вывели при содействии ООН и Международного Красного Креста.

Следующий этап переговоров был 9 мая. К Ковалеву присоединился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов, а российская сторона добавила – Алексеева и Зорина из ГРУ.

По словам Ковалева, Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах 9 мая, чтобы позвонить по телефону в Москву. У него, мол, была "прямая спутниковая связь" из минобороны России.

Встреча с командиром "Азова" Прокопенко

16 мая Александр Ковалев совершил третий визит в Мариуполь, во время которой, как убеждает Ковалев, состоялась встреча между российскими кровавыми генералами и украинскими офицерами, которых Москва изображала как "неонацистов".

Российскую делегацию встретила группа из по меньшей мере 6 украинских бойцов, включая подполковника Дениса Прокопенко, которого Кремль обвиняет в неонацизме.

Это тот момент, по которому мы переживали больше всего. Момент доверия. Мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза. Российская сторона пообещала, что для наших солдат будет цивилизованный выход,

– рассказал Ковалев.

Делегация Украины и России следует к защитникам "Азовстали" на встречу с Прокопенко / Фото CNN

17 мая весь день украинские защитники покидали территорию завода. Нардеп отмечает, что, увидев украинских бойцов и их состояние, он понял, что соглашение было необходимо.

18 мая Ковалев получил доступ к украинским военным в "ДНР". Это был последний раз, когда он своими глазами видел защитников Мариуполя.

В доказательство сотрудничества Ковалева с украинской разведкой он предоставил письмо Буданова, где было написано "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины".

Отмечают, что в ГУР отказались комментировать участие Александра Ковалева в переговорах, но подтвердили, что заместитель начальника Дмитрий Усов участвовал в них.

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