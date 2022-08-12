Когда в ТЦК приходит военнообязанный, принимают во внимание то, служил ли он раньше, какую гражданскую профессию имеет, в частности, родственна ли она с военной специальностью. Об этом рассказал глава Дарницкого ТЦК в Киеве полковник Руслан Тригуб.

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В частности, если у человека большой опыт работы механиком, его отправят ремонтировать военные автомобили.

Учитывают ли пожелания призывника

Тригуб отметил, что пожелания призывника учитываются. В частности, то, кем бы он хотел стать. Самая распространенная специальность в боевой части – стрелок. По словам Тригуба, всех в первую очередь учат на стрелка.

Оружие солдата – автомат, он должен владеть этим оружием и уметь стрелять из него. А потом, уже во время службы, переучивается на другие специальности,

– отметил полковник.

Он добавил, что есть много профессий, не родственных военной специальности. Поэтому некоторые люди идут не по профессии, поэтому им автоматически назначают военную специальность стрелка.

Обратите внимание! Указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения. Военное положение в Украине объявлено до 23 августа. Вероятно, его действие будет продолжено на ближайшем пленарном заседании парламента.

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