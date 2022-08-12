Коли до ТЦК приходить військовозобов'язаний, беруть до уваги те, чи служив він раніше, яку цивільну професію має, зокрема, чи вона споріднена з військовою спеціальністю. Про це розповів очільник Дарницького ТЦК у Києві полковник Руслан Тригуб.

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Зокрема, якщо людина має великий досвід роботи механіком, її відправлять ремонтувати військові автомобілі.

Чи враховують побажання призовника

Тригуб зазначив, що побажання призовника враховуються. Зокрема, те, ким би він хотів стати. Найпоширеніша спеціальність у бойовій частині – стрілець. За словами Тригуба, всіх насамперед навчають на стрільця.

Зброя солдата – автомат, він мусить володіти цією зброєю та вміти стріляти з неї. А потім, уже під час служби, перенавчається на інші спеціальності,

– відзначив полковник.

Він додав, що є багато професій, які не споріднені з військовою спеціальністю. Тому деякі люди ідуть не за професією, відтак їм автоматично призначають військову спеціальність стрільця.

Зверніть увагу! Указ про мобілізацію прив'язується до терміну дії воєнного стану. Воєнний стан в Україні оголошений до 23 серпня. Ймовірно, його дію продовжать на найближчому пленарному засіданні парламенту.

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