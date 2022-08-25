По словам холоднояровца, многие "приходы" были ночью. А день прошел спокойнее. Защитник признается, что были готовы к худшему.

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Приветствие было ого-го после 12 ночи. Что-то серьезное было. Наверное, "Смерчи" там работали, потому что "приходы" были тяжелыми. А днем было более или менее стабильно. Ожидали худшего,

– рассказал военный бригады.

Военный говорит, что россияне применяют много авиации. Защитники на ПЗРК работают, но россияне тоже подготовлены изрядно. оккупанты бьют и с вертолетов, и самолетов, по селам и городам.

За нами село, и они бьют по нему как из самолетов, так и с вертолетов. Противно с их стороны, что они затрагивают невинных людей,

– говорит холоднояровец.

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