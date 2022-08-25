За словами холодноярівця, багато "приходів" було вночі. А день минув спокійніше. Захисник зізнається, що були готові до гіршого.
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Як окупанти "вітали" холодноярівців з Днем Незалежності
Привітання було ого-го після 12 ночі. Щось серйозне було. Напевно, "Смерчі" там працювали, бо "приходи" були важкі. А вдень було більш-менш стабільно. Очікували гіршого,
– розповів військовий бригади.
Військовий каже, що росіяни застосовують багато авіації. Захисники на ПЗРК працюють, але росіяни теж підготовлені добряче. Окупанти б'ють і з вертольотів, і літаків, по селах та містах.
За нами село, і вони б'ють по ньому як із літаків, так і з вертольотів. Гидко з їхнього боку, що вони зачіпають невинних людей,
– каже холодноярівець.
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