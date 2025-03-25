Такое мнение высказал политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала. Он отметил, что Дональд Трамп не играет в собственную игру, он не может эффективно вести переговоры на таком уровне. Его представление о международной политике значительно упрощенное. Он может купить отель, но решить судьбу целых стран – это не в его компетенции.

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Городницкий добавил, что сейчас Трамп получает волну критики, а россияне над этим только насмехаются. Даже Владимир Путин публично говорит, что разговора с Трампом может и не быть.

Какой подход выбрал Трамп в отношении Путина

"Он чувствует, что нашел подход к Трампу. Если тот не установит четкие "красные линии", не даст понять, что управляет ситуацией, а не наоборот, – это может стать глобальной проблемой. Ведь Путин – это сумасшедший диктатор с ядерным оружием, который может долго шантажировать мир", – сказал Городницкий.

Он добавил, что если не лишить Путина этого рычага, это будет иметь катастрофические последствия, в том числе и для США. Впрочем, вероятно, Трамп не хочет этим заниматься. Он демонстрирует силу только там, где может это сделать без серьезных последствий. Например, вводить налоги против союзников или угрожать войной более слабым странам, которые не могут ответить.

С Россией он так вести себя не может – из-за ядерного арсенала и стратегических интересов США. Американцы давно решили, что их основной противник – это Китай, а не Россия. Но это играет не на пользу Украине,

– сказал Городницкий.

Он добавил, что вместо того, чтобы прекратить войну с позиции силы, Трамп пытается вести с Россией игру в дипломатию, которая лишь усиливает Кремль. Вашингтону нужна сделка, а не война.

Путин – искусный манипулятор. Он лжец и беспринципный диктатор, но умеет найти подход к Трампу. Он понимает, как подпитывать его эго, и использует это,

– сказал Городницкий.

Он объяснил, что на Трампа значительное влияние имеет лесть, и Путин осознает это. Даже ложные заявления о "молитвах за Трампа" воспринимаются им серьезно, поскольку подобные символические жесты имеют для него большое значение. Каждое утро в его окружении проходят молитвенные собрания, формирующие соответствующее мировоззрение.

Поэтому все заявления Кремля тщательно взвешены и направлены на влияние на Трампа. Это не просто случайные слова – их готовят профессиональные аналитики. Они знают, что сказать, чтобы он чувствовал себя "особенным" и не принимал резких мер против России,

– пояснил Городницкий.

Он отметил, что пока Украина проигрывает в этой игре, поскольку не выстроена правильная стратегия коммуникации с Трампом. Он уже сформировал представление об Украине как слабой стране, а слабых он не уважает – только диктует им свои условия. Если ситуация не изменится, США будут больше играть в пользу России, чем Украины. И это самая большая опасность для Украины.