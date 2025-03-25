Таку думку висловив політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що Дональд Трамп не грає у власну гру, він не може ефективно вести перемовини на такому рівні. Його уявлення про міжнародну політику значно спрощене. Він може купити готель, але вирішити долю цілих країн – це не в його компетенції.

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Городницький додав, що зараз Трамп отримує хвилю критики, а росіяни з цього лише насміхаються. Навіть Владімір Путін публічно говорить, що розмови з Трампом може й не бути.

Який підхід обрав Трамп щодо Путіна

"Він відчуває, що знайшов підхід до Трампа. Якщо той не встановить чіткі "червоні лінії", не дасть зрозуміти, що керує ситуацією, а не навпаки, – це може стати глобальною проблемою. Адже Путін – це божевільний диктатор із ядерною зброєю, який може довго шантажувати світ", – сказав Городницький.

Він додав, що якщо не позбавити Путіна цього важеля, це матиме катастрофічні наслідки, зокрема й для США. Втім, ймовірно, Трамп не хоче цим займатися. Він демонструє силу лише там, де може це зробити без серйозних наслідків. Наприклад, вводити податки проти союзників або погрожувати війною слабшим країнам, які не можуть відповісти.

З Росією він так поводитися не може – через ядерний арсенал і стратегічні інтереси США. Американці давно вирішили, що їхній основний супротивник – це Китай, а не Росія. Але це грає не на користь Україні,

– сказав Городницький.

Він додав, що замість того, щоб припинити війну з позиції сили, Трамп намагається вести з Росією гру в дипломатію, яка лише посилює Кремль. Вашингтону потрібна угода, а не війна.

Путін – вправний маніпулятор. Він брехун і безпринципний диктатор, але вміє знайти підхід до Трампа. Він розуміє, як підживлювати його его, і використовує це,

– сказав Городницький.

Він пояснив, що на Трампа значний вплив мають лестощі, і Путін усвідомлює це. Навіть неправдиві заяви про "молитви за Трампа" сприймаються ним серйозно, оскільки подібні символічні жести мають для нього велике значення. Щоранку в його оточенні відбуваються молитовні зібрання, що формують відповідний світогляд.

Тому всі заяви Кремля ретельно виважені й спрямовані на вплив на Трампа. Це не просто випадкові слова – їх готують професійні аналітики. Вони знають, що сказати, щоб він почувався "особливим" і не вживав різких заходів проти Росії,

– пояснив Городницький.

Він зауважив, що поки Україна програє в цій грі, оскільки не вибудувана правильна стратегія комунікації з Трампом. Він уже сформував уявлення про Україну як слабку країну, а слабких він не поважає – лише диктує їм свої умови. Якщо ситуація не зміниться, США будуть більше грати на користь Росії, ніж України. І це найбільша небезпека для України.